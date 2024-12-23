Аудиопоздравления с Новым годом от Сергея Безрукова начали звучать в аэроэкспрессах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аудиопоздравления с Новым годом от актера Сергея Безрукова начали звучать в аэроэкспрессах до Шереметьево и Домодедово, говорится в телеграм-канале перевозчика.

"Пассажиры услышат теплые пожелания от лица компании "Аэроэкспресс" и художественного руководителя Московского Губернского театра к Новому году во время отправления транспортных средств из аэропортов, с вокзалов и с начальных остановок", – уточняется в публикации.

Кроме того, терминалы "Аэроэкспресса" украсили в преддверии праздников, атмосферу создает фоновая музыка. Там также функционирует новогодняя почта, через которую можно отправить открытку друзьям и родным или послать письмо Деду Морозу.

Транспортная отрасль России будет работать в усиленном режиме в период новогодних праздников, заявил ранее глава Минтранса Роман Старовойт. В зимнее расписание российских авиакомпаний было добавлено 40 новых маршрутов в сравнении с прошлым годом. При этом РЖД в праздничные дни собирается выполнить 800 дополнительных рейсов.

