Новогодний трамвай "Татра Т3" запущен на маршруте А

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В преддверии Нового года трамвай "Татра Т3" на маршруте А украсили световой инсталляцией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Трамвай курсирует в центре Москвы от станции МЦД Калитники до станции метро "Чистые пруды". Его можно увидеть каждый день в утренние часы, с 05:30 до 09:00, и в вечернее время, с 17:00 до 00:00. Однако вагон совершает рейсы без пассажиров.

"Праздничный вагон из коллекции Московского метрополитена дарит новогоднее настроение всем жителям и гостям столицы", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, трамваи данной модели являются заслуженным символом столицы.

Между тем с 15 декабря в городе запустили новогоднее оформление столичного транспорта. К празднику уже украшены Северный и Южный речные вокзалы. Там установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, а также еловые арки с подсветкой. В метро Москвы к Новому году соответствующее оформление получили 23 поезда.

Также новогодний поезд запущен на Кольцевой линии метро. Все вагоны новогоднего поезда были украшены зимними атрибутами: свыше 700 объемных фигур снеговиков, снежинок, елочных шаров и елок. Прокатиться на таком составе можно будет до 31 января 2025 года.