В Московском метро запустят 23 поезда в новогоднем оформлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном метро будут курсировать 23 поезда в оформлении к Новому году. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С 15 декабря в Москве можно будет встретить украшенный городской транспорт. Его мы запускаем уже 10-й год подряд. Надеемся, поездки в таком транспорте обязательно создадут новогоднее настроение жителям города", – цитирует его Агентство "Москва".

На Замоскворецкой линии пассажиры смогут увидеть уникальный "Номерной" поезд.

Кроме того, в столичном метрополитене уже оформили станцию "Трубная". На ней появилось около 400 новогодних украшений, а на станции "Красные ворота" установили "Портал в сказку".

"Фасады семи станций метро и Московского центрального кольца, здания Московского метрополитена на проспекте Мира и электродепо "Варшавское" также украсили в тематику праздника. Кроме того, в метро, на МЦК, Московских центральных диаметрах, автовокзалах и причалах разместили более 100 елок", – отметил Ликсутов.

Более того, как сообщил заммэра, в честь праздника в Москве запустят 64 трамвая, украшенных в новогодней тематике. Горожане смогут встретить вагоны "Витязь-Москва" со светящимися гирляндами. По трассе маршрута "А" будет ходить новогодний трамвай "Татра".

В ноябре Сергей Собянин подписал постановление о праздничном оформлении Москвы. Собственникам нежилых зданий и объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов и выходящих на дорожную часть улицы, рекомендовано обеспечить праздничное оформление. Можно применять элементы декора, которые соответствуют времени года.

