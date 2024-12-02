Более 400 новогодних украшений появятся на станции метро "Трубная"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 400 новогодних украшений разместят на станции метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Там появятся надувные фигуры в виде снеговиков, елок, подарков, имбирных пряников и леденцов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Стремимся сделать поездки в городском транспорте не только комфортными, но и интересными, такую задачу поставил Сергей Собянин. В этом году вновь подготовим к праздникам станцию "Трубная" – уже украшали ее ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, Пасхе и ко Дню Победы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самым большим из украшений окажется Дед Мороз, высота которого составит 2,6 метра. Также на своде станции установят крупные елочные игрушки. Все праздничное оформление сделают уже в начале месяца.

Для удобства пассажиров специалисты проводят работы ночью. Все украшения размещают на специальных металлических конструкциях для сохранения архитектуры станции и безопасности пассажиров.

Между тем проект "Зима в Москве", стартовавший 1 декабря, начался с благотворительной акции "Добрая елка". Она проходит уже в третий раз. Письма детей распределены по нескольким категориям, включая книги, музыкальные инструменты, хобби, игрушки, технику, спорт, одежду и события.

