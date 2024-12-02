Собянин: проект "Зима в Москве" дал старт благотворительной акции "Добрая елка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект "Зима в Москве", стартовавший 1 декабря, начался с благотворительной акции "Добрая елка", рассказал Сергей Собянин.

"Каждый желающий может исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях", – написал мэр в своем личном блоге.

Акция проходит уже в третий раз. Принять участие в ней можно до 28 февраля. Письма детей распределены по нескольким категориям, включая книги, музыкальные инструменты, хобби, игрушки, технику, спорт, одежду и события.

В основном письма детей Деду Морозу размещены на сайте акции, но некоторые появятся 7 декабря на елочных шарах. Последние можно найти на фестивальных площадках "Московских сезонов", в ЦДМ, "Острове мечты", парке "Зарядье" и других местах. В этом году общее число деревьев с желаниями составило свыше 100.

Чтобы стать сказочными Дедом Морозом или Снегурочкой нужно зайти на сайт акции или снять шар с елки, заполнив форму заявки. С участником акции свяжутся позднее, чтобы обговорить дату передачи подарка.

"С момента рождения акции мы с вами исполнили свыше 2 500 детских желаний. Мечты у ребят самые разные, но вполне выполнимые – билеты в театр или парки развлечений, наборы для творчества, развивающие игры, музыкальные инструменты и игрушки", – добавил Собянин.

Одно из самых популярных желаний детей – узнать о строении столичного метро изнутри. Так, мальчики Михаил, Себастиан и Матвей хотели попасть в кабину машиниста, поэтому им провели экскурсию по депо "Измайлово", где можно увидеть различные поколения поездов, включая ретро-состав.

Также россияне могут принять участие в аналогичной всероссийской акции "Елка желаний", которая проводится с 2018 года. В этом году состоится уже седьмой сезон "Елки". Только за последние 6 лет 88 тысяч человек исполнили около 210 тысяч желаний.

