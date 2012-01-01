Столица встречает самый масштабный проект сезона – "Зиму в Москве"

1 декабря в столице открывается "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения зимнего города. Что ждет жителей и гостей столицы – в нашем материале.

Зажигаем новогодние огни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одним из самых ярких моментов дня открытия станет предновогодний флешмоб в 21 столичном парке: в 19:00 в них одновременно зажгутся огни на праздничных елках. А еще гостей ждут мастер-классы, шоу с участием сказочных персонажей и спортивные игры.

Помимо участия во флешмобе, Парк Горького отметит старт зимнего сезона на катке: с 18:00 посетителей ждут аниматоры, а маленьких гостей – ростовые куклы-мультперсонажи. Торжественную программу в 18:35 откроет ледовое шоу Ильи Авербуха.

В парке "Сокольники" на Фонтанной площади до зажжения огней пройдет анимационная программа с подвижными играми, а также выступление Деда Мороза и Снегурочки. На Главной аллее в саду им. Баумана с 18:20 начнется интерактивная программа с актерами в костюмах эпохи XIX века: они предложат гостям завершить украшение главной новогодней елки сада.

В саду "Эрмитаж" с 18:00 можно будет увидеть иммерсивную программу с актерами и костюмированными героями из самой новогодней истории – "Щелкунчика", а также со сказочными эльфами, которые проведут для самых маленьких гостей конкурсы, викторины и хоровод вокруг елки.

Кроме того, с 1 декабря начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки: нужно загрузить снимок в соцсеть "ВКонтакте" с хештегом #парковыеелки. Победителей ждут призы.

Фестивали

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

1 декабря начинаются новые сезоны двух любимых горожанами фестивалей: "Московского чаепития" и "Усадеб Москвы".

На флагманской площадке первого из них (Тверская площадь) пройдут театрализованные представления: добрый Сказочник расскажет о столичных чайных традициях, оживляя предметы. Зрители узнают интересные факты о чае, а еще смогут согреть воду для него с помощью танцев. Также посетители продегустируют особый праздничный купаж "Чай Москва" из самовара и исполнят вместе с артистами любимые новогодние песни в "Народном караоке".

Кроме того, на площадке работают домики добра "Москва помогает": в них организован сбор открыток и подарков для участников СВО и детей из новых регионов. Всего же в рамках фестиваля запланировано более 340 мероприятий.

А гости "Усадеб Москвы" смогут ощутить волшебство русской зимы в старинных городских усадьбах и погрузиться в эпоху XIX века. Всю зиму посетители будут наслаждаться театрализованными постановками, камерными музыкальными концертами, творческими вечерами, мастер-классами, а также участвовать в мастер-классах по бальным танцам.

Уже 1 декабря гости усадьбы Ф. И. Прове – А. И. Калиш узнают о владельцах особняка и изучат архитектурные элементы здания на экскурсии "Узнай кластер Басманный", а посетители "Царицына" сделают новогодние свечи из вощины и узнавать о дворянском быте и архитектуре старой Москвы.

Одна из жемчужин фестиваля – парковый бал-спектакль "Театр в шкатулке" с театром теней, инсталляциями и танцующими куклами из "Щелкунчика". Подробнее о мероприятиях – по ссылке.

Почти 2 000 локаций

Фото: Москва 24/Максим Денисов

"Зима в Москве" – большой проект, который объединит все зимние развлечения в столице: фестивали – в том числе "Путешествие в Рождество", а также активности на свежем воздухе и многое другое.

В общей сложности по всему городу будет работать свыше 1 900 локаций, где пройдут концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и многое другое. По всей столице будет работать более 1 300 катков с искусственным и естественным льдом, 350 лыжных трасс и 26 больших горок.

Кроме того, в Москве пройдут благотворительные проекты: акция "Добрая елка", проект "Исполни желание" и фестиваль "Город неравнодушных".

Одной из изюминок проекта станет конкурс по очистке мандаринов единой полоской кожуры. Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых из Азербайджана.

Информация обо всех мероприятия проекта доступна здесь.