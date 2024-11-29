Проект "Зима в Москве" даст старт новому сезону "Моего спортивного района"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В этом году новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тренировки пройдут по трем дисциплинам, среди которых фитнес, бег на лыжах и катание на коньках. Занятия по двум последним предназначены для горожан старше 10 лет.

Площадки для бега на лыжах подготовят в парковых зонах после того, как образуется устойчивый снежный покров. В распоряжении москвичей будет 15 трасс, на которых они смогут освоить технику классического и конькового хода.

На коньках, в свою очередь, покататься можно будет более чем на 75 ледовых площадках Москвы. В частности, в список вошли катки Северного речного вокзала, конноспортивного комплекса "Битца", спорткомплекса "Авангард" и проекта "Московские сезоны", а также залитые катки во дворах и парках.

Занятия по фитнесу рассчитаны для участников в возрасте от 18 лет. Их будут проводить на 21 площадке в 10 округах столицы по вторникам (начало в 19:00) и субботам (с 10:00). Горожан ждут специальный комплекс упражнений, направленный на укрепление здоровья, совершенствование фигуры и развитие силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты.

Все тренировки будут длится по 50–60 минут. При этом всего в зимнем сезоне будет работать 115 площадок по всей Москве. Ожидается, что они соберут более 80 тысяч участников на 8,4 тысячи тренировок. Расписание и запись на занятия доступна по ссылке.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Он будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Например, в его рамках пройдет ряд хоккейных турниров. Соревнования состоятся с 7 декабря по 1 марта на открытом катке "Локо-лед", расположенном на территории стадиона "РЖД Арена". К участию приглашаются детские, молодежные и студенческие команды, а также взрослые любители.