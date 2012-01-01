Тренер Левшин перечислил главные правила подбора коньков

Самый большой каток Москвы на ВДНХ уже открыл двери для всех желающих. Это значит, что в городе официально начался сезон зимних видов спорта и пора готовить инвентарь. Вместе с экспертом расскажем, как выбрать идеальные коньки.

Виды коньков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня на рынке представлено несколько типов коньков, которые предназначены для разных целей, рассказал Москве 24 тренер по фигурному катанию Михаил Левшин.

Например, фигурные отличаются удлиненным лезвием с зубцами на носке. Благодаря этому можно выполнять сложные элементы и трюки, объяснил эксперт. Кроме того, они обеспечивают хорошую маневренность.



Михаил Левшин тренер по фигурному катанию Хоккейные коньки более компактные, легкие, лезвие у них, наоборот, короткое. Это нужно для того, чтобы быстро разгоняться на льду. У них, кстати, часто есть усиленная защита для стопы, чтобы спортсмены не получили травмы.

Для катания в свое удовольствие подойдут так называемые прогулочные, или любительские, заметил тренер. Они могут по форме напоминать фигурные или хоккейные, но отличаются от них материалом. Такие коньки часто делают из искусственной кожи, а внутри находится подкладка, чтобы не мерзла нога.

Как выбрать?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коньки не лучший вариант для сюрприза, заметил Михаил Левшин. По его словам, выбирать инвентарь необходимо внимательно, чтобы во время катания не было дискомфорта.

В первую очередь необходимо идеально подобрать размер: коньки должны сидеть плотно, без люфтов, но не сдавливать ногу.



Михаил Левшин тренер по фигурному катанию Многие совершают ошибку, когда покупают размер в размер. Все же надо понимать, что вы не будете кататься на голую ногу. Надо учитывать, что будут еще теплые носки.

Также важно обратить внимание на поддержку стопы: пятка и щиколотка должны быть зафиксированы, чтобы избежать травм.

Если коньки нужны для редких выходов на лед, то лучше взять мягкие ботинки с хорошей подкладкой. Для хоккеистов необходимы жесткие ботинки, которые будут защищать во время активной игры на льду.



Михаил Левшин тренер по фигурному катанию Если коньки жмут или натирают в области пятки, пальцев или щиколотки, значит, они не вашего размера или формы. Или если ноги мерзнут постоянно, даже когда относительно тепло, то, видимо, ботинок плохо утеплен, материал некачественный или ширина не подходит.

Кроме того, тренер заметил, что неустойчивость – это тоже признак неправильно подобранных коньков. Если в обуви сложно удержать равновесие, вероятно, у коньков некачественные лезвия или плохая фиксация стопы.

Стоимость коньков зависит от их типа и бренда. Например, неплохие прогулочные можно найти за две-три тысячи рублей, фигурные – от пяти тысяч, рассказал Левшин. Стоимость хоккейных начинается от четырех-пяти тысяч рублей.

Правильный уход

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок службы коньков зависит от качества материалов и частоты использования. По словам тренера, любительский инвентарь при правильном уходе может прослужить от трех до пяти лет.



Михаил Левшин тренер по фигурному катанию У нас многие не ухаживают за коньками вообще. Их же нужно чистить после каждого выхода на лед, вытирать ботинки и лезвия сухой тряпкой, обязательно убирать влагу. Если этого не делать, все заржавеет и коньки можно будет выбрасывать в следующем году.

Кроме того, на срок службы влияет хранение: на лезвия, например, нужно надевать специальные чехлы, а сами коньки не оставлять в холодном или влажном месте надолго.

Точить лезвия нужно после каждых 15–20 часов катания, заключил эксперт.