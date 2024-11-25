Каток в "Лужниках" откроется 29 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На территории Южного спортивного центра в "Лужниках" 29 ноября откроется каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба катка.

Все желающие смогут взять в павильоне в прокат коньки, а также оставить личные вещи в локкере. Кроме того, освоить азы фигурного катания на льду новичкам поможет консультант. Также гости увидят выставку зимнего спортинвентаря, которым в разное время пользовались любители фигурного катания и хоккея.

В зоне отдыха есть деревянный стол и костровые чаши, где горожане смогут передохнуть, перекусить, согреться и сфотографироваться в фотозоне. В течение всего сезона, с ноября по март, на катке будут проводиться мастер-классы, спортивные соревнования, викторины, анимации для детей и другое.

Между тем 1 декабря в Лужниках пройдет мероприятие, посвященное всероссийскому дню хоккея. Для посетителей подготовлены турниры по настольному хоккею, выступления чирлидеров хоккейных команд, а также музыкантов. Более того, гостям предложат теплый авторский напиток с ягодами, фруктами и специями.

Ранее сообщалось о переносе официального открытия катка на ВДНХ на 29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Изначально он должен был заработать 22–23 ноября.

В пресс-службе выставки объяснили, что в Москве наблюдалась рекордно высокая среднесуточная температура, сопровождаемая сильными дождями. Такая погода не позволяет эффективно работать системе охлаждения, тем самым создавая риск травм для посетителей.

