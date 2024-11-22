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Официальное открытие катка на ВДНХ перенесли на 29 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Однако в штатном режиме он заработает уже с 26 ноября, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе выставки объяснили, что в Москве зафиксирована рекордно высокая среднесуточная температура, которая сопровождается сильными дождями. Несмотря на полную техническую готовность катка, такая погода мешает эффективной работе системы охлаждения: осадки разрушают свежий лед, делая его мягким и рыхлым. Этот, в свою очередь, увеличивает риск травм для посетителей.

"Даже самые современные системы охлаждения не могут компенсировать длительное воздействие тепла или дождя. Кроме того, такие погодные условия нарушают атмосферу зимнего праздника, которую организаторы стремятся создать для гостей. Именно поэтому запуск катка откладывается", – добавили на ВДНХ.

Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства. Все, кто купил билеты на даты 22, 23, 24 ноября, смогут посетить каток в любой день его работы сезона 2024/25, кроме новогодней ночи и новогодних праздников, либо вернуть билеты.

Открытие самого большого катка Москвы должно было состояться на ВДНХ в ближайшие выходные, 22 и 23 ноября. Тогда же должны были дать старт новому зимнему сезону 2024–2025 "Вдохновляя поколения", приуроченного к 85-летию выставки.

Между тем этой зимой каток ВДНХ снова вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы и расположится на традиционном месте – вдоль Центральной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие". На пространстве площадью более 20 тысяч квадратных метров одновременно смогут кататься 4,8 тысячи человек.

Каток будет работать в будние дни с 11:00 до 23:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 23:00. Понедельник – технический день.