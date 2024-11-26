Самый большой каток Москвы заработал на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ начал работу крупнейший каток столицы площадью 20 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба выставочного комплекса.

"Каток может вместить почти 5 тысяч человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", – поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что для удобства посетителей на территории катка были предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, кафе и детская зона.

Также, по словам вице-мэра, в зимнем сезоне на катке будет организовано около 100 мероприятий, среди которых, например, выступления фигуристов, мастер-классы и ночные сеансы.

Ранее сообщалось, что на территории Южного спортивного центра в "Лужниках" 29 ноября откроется каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Все желающие смогут взять в павильоне в прокат коньки, а также оставить личные вещи в локкере. Кроме того, освоить азы фигурного катания на льду новичкам поможет консультант.