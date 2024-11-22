Собянин рассказал о планах запуска 35 лыжных трасс с искусственным снегом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поручил запустить в Москве 35 трасс с искусственным снегом. Об этом его попросила учитель начальных классов Яна Журавлева, сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, среди основных запланированных локаций – Битцевский лес, "Лужники" и Парк 850-летия Москвы. Мэр рассказал, что качественную лыжню обеспечит специализированная техника. Трассы оснастят необходимой инфраструктурой: раздевалками, освещением стартовых площадок, пунктами проката и горячего питания.

"Действительно, с началом сезона зимних активностей лыжи пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Климат стал нестабильным, и с каждым годом время эксплуатации лыжни становится все меньше. Зная это, мы создаем трассы с искусственным оснежением, чтобы никакие капризы погоды не мешали занятиям любимым видом спорта и отдыха", – сказал Собянин.

Он напомнил, что на начало прошлого зимнего сезона функционировали 12 таких лыжных трасс. Мэр пообещал развивать это направление и в ближайшие годы сделать еще несколько сотен километров трасс с искусственным снегом.

"Постараемся сделать так, чтобы они равномерно распределялись по разным округам и были доступны для всех жителей", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в рамках проекта "Зима в Москве", который стартует 1 декабря, в столице проложат протяженные лыжные трассы. По традиции они появятся в "Лосином острове" и Битцевском парке, в "Сокольниках", парке "Фили", в "Измайловском парке", в сквере по Олонецкому проезду, музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово.

Одну из самых живописных лыжных трасс создадут в Нескучном саду. Живописная лыжня появится также на ВДНХ и в парке "Останкино".

Когда установится устойчивый снежный покров высотой не менее 15 сантиметров, в городе начнут создавать горки. Они появятся в кинопарке "Москино" и "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой.

Любителей горных лыж и сноуборда будут ждать горнолыжные комплексы Воробьевы горы, Ново-Переделкино, Куркино, Севастопольский и Бутово.