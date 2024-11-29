Проект "Зима в Москве" начнется предновогодним флешмобом в столичных парках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Проект "Зима в Москве" начнется 1 декабря предновогодним флешмобом. В 21 парке на праздничных елках одновременно зажгутся огни, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, для гостей городских зон отдыха подготовили мастер-классы, шоу с участием сказочных персонажей и спортивные игры. Присоединиться к мероприятиям можно с 18:00.

Центральной площадкой праздника станет Парк Горького, откуда и начнется флешмоб. Там включат арт-объект в виде медиаелки, расположенной в чаше центрального Фигурного фонтана. Организаторы начнут обратный отсчет, и в 19:00 во всех парках зажжется иллюминация на нарядных елках.

С 18:35 до 18:55 в Парке Горького пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха. Также 1 декабря стартует конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Снимок нужно разместить в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #парковыеелки. Победителей ждут призы.

В праздничном флешмобе примут участие сад "Эрмитаж" и сад имени Н. Э. Баумана, парки "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Кузьминки", "Фили", "Сокольники", "Дубки" и Измайловский парк, парк Олимпийской Деревни, усадьба Воронцово, Лианозовский парк, ландшафтный парк "Митино", Бабушкинский парк, сквер по Олонецкому проезду, парк 50-летия Октября, Перовский парк, Таганский парк и детский парк имени Н. Н. Прямикова.

Парк "Сокольники" приглашает москвичей поиграть в игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, а посетителей сада "Эрмитаж" ждут хоровод вокруг новогодней хвойной красавицы и иммерсивная программа.

В парках "Фили" и 50-летия Октября пройдут семейные игры и конкурсы с участием сказочных персонажей, после чего гости увидят, как зажигаются огни на новогодней елке, и поучаствуют в праздничных хороводах. В парке Олимпийской Деревни выступят артисты театра пантомимы, жонглеры и ходулисты.

В Таганском парке подготовлена анимационная программа, а в парке "Красная Пресня" – игры, конкурсы и шоу-программа. Гостям Лианозовского парка вместе со Снегурочкой придется найти волшебный посох, которые украли леший, Баба-яга и Кощей. В ландшафтном парке "Митино" праздничное событие пройдет в филиале усадьбы Деда Мороза "Центр управления волшебством".

Дед Мороз и Снегурочка посетят Бабушкинский парк и сквер по Олонецкому проезду. Они приедут в сопровождении сказочных персонажей, которые вместе с гостями поиграют в подвижные игры, отгадают загадки, зажгут огни на елке и будут водить хороводы.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Он будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей.

