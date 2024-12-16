Новогодний поезд запущен на Кольцевой линии московского метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Новогодний поезд начал курсировать на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе столичного Дептранса.

Как рассказали в департаменте, все вагоны новогоднего поезда были украшены зимними атрибутами: свыше 700 объемных фигур снеговиков, снежинок, елочных шаров и елок. Прокатиться на таком составе можно будет до 31 января 2025 года.

"Уверены, он подарит пассажирам хорошее настроение", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новогоднее оформление столичного транспорта было запущено 15 декабря, к празднику уже украшены Северный и Южный речные вокзалы. Там установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, а также еловые арки с подсветкой. В метро Москвы к Новому году соответствующее оформление получили 23 поезда.

