Новогодние "Тройки" выпущены в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новогоднюю карту "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, "Тройка" была выпущена в подобном стиле в честь 20-летия Московской усадьбы Деда Мороза. На карте можно увидеть основных героев новогодних сказок: Деда Мороза, его помощника шуршика Крепыша, Снегурочку и украшенную елку.

Купить новогоднюю "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах: "Яндекс. Маркет", OZON и Wildberries.

Пассажиры московского транспорта также могут заморозить карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" на время праздничных дней. По словам Ликсутова, с момента запуска такой функции в сентябре прошлого года москвичи воспользовались ей более 9 тысяч раз.

Воспользоваться "заморозкой" можно 1 раз на 14 дней, при этом до конца действия билета должно оставаться не менее 30 дней. Если вовремя действия функции совершить поездку, то "заморозка" отменится. Продлить действие билета необходимо не позднее чем за 11 дней до конца его срока.

