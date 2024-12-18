Дептранс выпустил "Тройки" вместе с Третьяковской галереей

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились две новые "Тройки", выпущенные совместно с Государственной Третьяковской галереей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На новых картах изображены картины, которые вошли в состав выставки музея "Адепты красного. Малявин&Архипов" – "Крестьянка" Абрама Архипова и "Вихрь" Филиппа Малявина.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заметил, что это не первый совместный проект Дептранса с галереей. До этого была также выпущена тематическая "Тройка", посвященная русскому художнику Илье Репину.

На "Тройке" изображен автопортрет художника, написанный в 1878 году. Сама же картина представлена в коллекции Третьяковской галереи, уточнил Ликсутов.

Купить карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на маркетплейсах.