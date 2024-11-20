Дептранс выпустил "Тройки" к 100-летию детского журнала "Мурзилка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Детскому журналу "Мурзилка" исполнилось 100 лет. В честь этого события столичный Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка", сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, пассажиры могут приобрести три варианта карты.

"За целый век "Мурзилка" стал любимцем многих поколений маленьких читателей. А еще он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком непрерывного издания", – говорится в сообщении.

Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах "Яндекс.Маркет", OZON и Wildberries.

Ранее в продаже также появились тематические брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея из Московского зоопарка. Брелоки представлены в двух вариантах дизайна. Они появились вслед за тематическими "Тройками" с Тимофеем, которые пользовались большой популярностью у пассажиров.

