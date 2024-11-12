Брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продаже появились тематические брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея из Московского зоопарка, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Манул Тимофей появился на брелоках "Тройка" в двух вариантах дизайна. Теперь знаменитый обитатель Московского зоопарка может поселиться у вас в кармане", – говорится в сообщении.

Как напомнил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ранее выпустили тематические карты "Тройка" с Тимофеем. Они также пользовались большой популярностью у пассажиров.

Приобрести брелоки можно на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".

Ранее Дептранс выпустил "Тройки" с изображением капибары Лючии, хамелеона Паскаля и аксолотля Акси. Как отметил Ликсутов, на новых картах есть QR-коды, с помощью которых можно "оживить" изображения животных.