07 ноября, 12:49Транспорт
Дептранс Москвы выпустил "Тройки" с изображением капибары, хамелеона и аксолотля
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве появились тематические карты "Тройка" с изображением капибары Лючии, хамелеоном Паскалем и аксолотлем Акси. Они выпущены столичным Дептрансом совместно с "Москвариумом", сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на новых картах есть QR-коды, с помощью которых можно "оживить" изображения животных. Подобная технология уже использовалась в предыдущем совместном выпуске карт с изображением выдр, капибар и морских львов, напомнил он.
Приобрести новые карты "Тройка" москвичи и гости столицы могут в нескольких местах:
- в сувенирном магазине "Москвариума";
- на стойках "Живое общение";
- во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная";
- в интернет-магазине Московского метрополитена;
- на маркетплейсах.
Ранее "Тройку" отправили в космос. Это первая транспортная карта, запущенная на орбиту Земли. Ее оформили детским рисунком с осьминогом-космонавтом. Для запуска "Тройку" поместили в космический аппарат ArcticSat-1.
Более миллиона транспортных карт "Тройка" поступило в метро Москвы