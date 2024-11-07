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07 ноября, 12:49

Транспорт

Дептранс Москвы выпустил "Тройки" с изображением капибары, хамелеона и аксолотля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились тематические карты "Тройка" с изображением капибары Лючии, хамелеоном Паскалем и аксолотлем Акси. Они выпущены столичным Дептрансом совместно с "Москвариумом", сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на новых картах есть QR-коды, с помощью которых можно "оживить" изображения животных. Подобная технология уже использовалась в предыдущем совместном выпуске карт с изображением выдр, капибар и морских львов, напомнил он.

Приобрести новые карты "Тройка" москвичи и гости столицы могут в нескольких местах:

  • в сувенирном магазине "Москвариума";
  • на стойках "Живое общение";
  • во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная";
  • в интернет-магазине Московского метрополитена;
  • на маркетплейсах.

Ранее "Тройку" отправили в космос. Это первая транспортная карта, запущенная на орбиту Земли. Ее оформили детским рисунком с осьминогом-космонавтом. Для запуска "Тройку" поместили в космический аппарат ArcticSat-1.

Более миллиона транспортных карт "Тройка" поступило в метро Москвы

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