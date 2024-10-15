15 октября, 09:33Транспорт
Две тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем появились в продаже
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Две новые тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем вышли в продажу, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые карты посвящены символу Московского зоопарка.
"Приезжайте познакомиться с ним лично: Московский зоопарк находится на станциях метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии и "Краснопресненская" Кольцевой линии. Оплатить билет можно по карте "Тройка"", – сказал Ликсутов.
Между тем сам манул Тимофей продолжает по плану зажировку к зиме. Сейчас его вес составляет около 5,5 килограмма, месяц назад он весил на килограмм меньше. Зоологи не только взвешивают животное, но и контролируют его рацион.
Процесс зажировки манул начал в середине сентября. С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.
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