Две тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем появились в продаже

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Две новые тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем вышли в продажу, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые карты посвящены символу Московского зоопарка.

"Приезжайте познакомиться с ним лично: Московский зоопарк находится на станциях метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии и "Краснопресненская" Кольцевой линии. Оплатить билет можно по карте "Тройка"", – сказал Ликсутов.

Между тем сам манул Тимофей продолжает по плану зажировку к зиме. Сейчас его вес составляет около 5,5 килограмма, месяц назад он весил на килограмм меньше. Зоологи не только взвешивают животное, но и контролируют его рацион.

Процесс зажировки манул начал в середине сентября. С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.