Столичный Дептранс выпустил тематические "Тройки" в память о художнике Сергее Андрияке

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Четыре тематические "Тройки" в память о художнике Сергее Андрияке появились в Москве, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Дизайн карт разработан совместно с Академией акварели и изящных искусств. Новые "Тройки" можно купить в интернет-магазине метрополитена, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Обновленный вид карт не первый проект московского транспорта, посвященный творчеству художника. Так, в текущем году из работ Андрияки состояла экспозиция тематического поезда "Акварель", отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Между тем в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и Большой кольцевой до 31 октября открыта выставка "Век Сатиры", посвященная 100-летию Московского академического Театра сатиры. В экспозиции присутствуют фотографии не только народных артистов и художественных руководителей театра, но и известных постановок.