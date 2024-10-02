Дептранс открыл в метро фотовыставку к 100-летию Театра сатиры

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь 100-летия Московского академического театра сатиры в столичном метро в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и Большой кольцевой линии открылась фотовыставка "Век Сатиры", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На выставке вы узнаете об актерах и режиссерах, которые создавали Театр сатиры, а также о тех, кто определяет его жизнь сейчас", – сообщила пресс-служба ведомства.

На фотографиях можно найти народных артистов РСФСР Андрея Миронова и Александра Ширвиндта, режиссера театра, актера, народного артиста СССР Валентина Плучека, а также народных артистов России Алену Яковлеву и Юрия Васильева и художественного руководителя Театра сатиры, народного артиста Евгения Герасимова.

Помимо этого, в экспозиции присутствуют фотографии известных постановок Театра сатиры.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что выставка будет доступна пассажирам Московского метрополитена до 31 октября.

Ранее Дептранс выпустил тематические "Тройки" и билеты "Единые" к юбилею Театра сатиры. Карты можно приобрести в кассах и автоматах на станциях метро, во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON, "Мегамаркет" и Wildberries.