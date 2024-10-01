Дептранс выпустил тематические "Тройки" к 100-летию Театра сатиры

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройки" выпустил Дептранс в честь 100-летия Московского академического театра сатиры, сообщила пресс-служба департамента в своем телеграм-канале.

Карты можно приобрести на стойках "Живое общение" на станциях метро, во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON, "Мегамаркет" и Wildberries, отметили в ведомстве.

Ранее к юбилею театра выпустили тематические билеты "Единый". Их можно приобрести в кассах и автоматах на станциях метрополитена.

Также карты "Тройка" и билеты "Единый" приобрели обновленный вид в преддверии юбилея МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. В 2025 году столичному университету исполнится 270 лет.