Новые "Тройки" и "Единые" выпущены в преддверии юбилея МГУ имени Ломоносова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В преддверии юбилея МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве выпустили новые карты "Тройка" билеты и "Единый", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году Московскому университету исполнится 270 лет. Это один из старейших и авторитетнейших вузов страны и мира, один из главных научных и культурных центров России.

Тематические карты можно купить во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метро. "Единые" можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов столичного метро.

Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь 90-летия авиакомпании "Россия". Карту украшает рисунок с самолетом и графическим элементом в виде трех лошадей, которые перекликаются с основным изображением на карте "Тройка".

До этого Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка", посвященные 85-летию ВДНХ. На новых картах изобразили три известные достопримечательности выставки – арку Главного входа, павильон № 1 "Центральный" и павильон № 34 "Космос".