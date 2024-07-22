Дептранс выпустил "Тройки" с картинами живописцев Студии военных художников им. Грекова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил шесть тематических "Троек". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На картах изображены запуск "Спутника-1", самолеты в небе и традиционные русские пейзажи. "Тройки" с работами известных мастеров живописи выпустили к 90-летию студии.

"Поздравляем творческое объединение с юбилеем", – прокомментировал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Карты можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине метро Москвы и на маркетплейсах.

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Ранее Дептранс совместно с главным управлением МЧС России по городу выпустил тематическую "Тройку", приуроченную к 220-летию пожарной охраны столицы. На карте изображены профили пожарных на фоне Кремлевской стены.