18 июля, 10:42Транспорт
Дептранс Москвы выпустил тематическую "Тройку" к 220-летию пожарной охраны столицы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Дептранс Москвы совместно с главным управлением МЧС России по городу выпустил новую тематическую карту "Тройка", приуроченную к 220-летию пожарной охраны столицы. Об этом департамент объявил в своем телеграм-канале.
На карте изображены профили пожарных на фоне кремлевской стены, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Приобрести такие "Тройки" жителям и гостям Москвы удастся во флагманских магазинах, которые расположены на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, карты продаются на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метрополитена Москвы, а также представлены на маркет-плейсах.
Накануне Дептранс столицы выпустил тематическую карту "Тройка" с "Аэроэкспрессом". Она выполнена в красном и сером цветах, а в верхней части карты расположен слоган "Начало путешествия – это Аэроэкспресс".
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