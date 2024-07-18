Дептранс Москвы выпустил тематическую "Тройку" к 220-летию пожарной охраны столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы совместно с главным управлением МЧС России по городу выпустил новую тематическую карту "Тройка", приуроченную к 220-летию пожарной охраны столицы. Об этом департамент объявил в своем телеграм-канале.

На карте изображены профили пожарных на фоне кремлевской стены, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приобрести такие "Тройки" жителям и гостям Москвы удастся во флагманских магазинах, которые расположены на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, карты продаются на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метрополитена Москвы, а также представлены на маркет-плейсах.

Накануне Дептранс столицы выпустил тематическую карту "Тройка" с "Аэроэкспрессом". Она выполнена в красном и сером цветах, а в верхней части карты расположен слоган "Начало путешествия – это Аэроэкспресс".