Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 10:42

Транспорт

Дептранс Москвы выпустил тематическую "Тройку" к 220-летию пожарной охраны столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы совместно с главным управлением МЧС России по городу выпустил новую тематическую карту "Тройка", приуроченную к 220-летию пожарной охраны столицы. Об этом департамент объявил в своем телеграм-канале.

На карте изображены профили пожарных на фоне кремлевской стены, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приобрести такие "Тройки" жителям и гостям Москвы удастся во флагманских магазинах, которые расположены на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, карты продаются на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метрополитена Москвы, а также представлены на маркет-плейсах.

Накануне Дептранс столицы выпустил тематическую карту "Тройка" с "Аэроэкспрессом". Она выполнена в красном и сером цветах, а в верхней части карты расположен слоган "Начало путешествия – это Аэроэкспресс".

Тематический билет "Единый" в честь юбилея ВДНХ выпустили в Москве

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика