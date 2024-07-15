Тематическая "Тройка" с изображением велосипеда городского проката появилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" с изображением велосипеда городского проката "Велобайк", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новую "Тройку" можно найти в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", в интернет-магазине метро.

Также новые "Тройки" доступны и на маркетплейсах "Яндекс.Маркет", Мегамаркет, OZON и Wildberries.

Ранее Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт "Тройка". На них изображены живописные виды Москвы и других регионов.

Между тем карта "Тройка" начала действовать на территории Приморского края. Сейчас московская билетная система "СберТройка" доступна в трех городах региона. Благодаря нововведениям оплатить проезд "Тройкой" могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.