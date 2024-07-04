Карта "Тройка" заработала в Приморском крае

Фото: mosmetro.ru

На территории Приморского края начала действовать карта "Тройка", рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что к настоящему моменту в трех городах региона уже стала доступна московская билетная система "СберТройка". Благодаря нововведениям оплатить проезд "Тройкой" могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.

Ликсутов добавил, что для жителей Приморья "СберТройка" разработала уникальный дизайн карты. На ней было решено изобразить Русский мост во Владивостоке.

При этом приморская "Тройка" будет действовать и в других городах России. Воспользоваться ей можно будет в Москве или Комсомольске-на-Амуре. Точно так же на территории региона будет действовать карта, приобретенная за его пределами.

"В дальнейшем планируем расширить географию транспортной карты и на другие районы Приморья. Благодарим руководство Приморского края и лично губернатора Олега Кожемяко за желание развивать транспорт и делать поездки пассажиров комфортнее. По поручению Сергея Собянина мы делимся с регионами опытом внедрения успешных транспортных решений", – приводит комментарий Ликсутова телеграм-канал столичного Дептранса.

Ранее для жителей Москвы стала доступна покупка абонемента на карту "Тройка" для оплаты поездок в транспорте столицы на портале mos.ru. Сервис также в любой момент позволит выяснить, сколько средств осталось на счете карты. До этого на билет "Кошелек" можно было вносить только определенную сумму.

