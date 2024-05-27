Виртуальная "Тройка" заработала в московском транспорте

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Виртуальная карта "Тройка" заработала в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд любым смартфоном. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, виртуальную "Тройку" можно выпустить в приложении "Метро Москвы". Для этого, с его слов, нужно выбрать билет из доступных тарифов и привязать банковскую карту.

В департаменте указали, что виртуальную "Тройку" можно выпустить в любом смартфоне. Сам сервис работает на базе QR-кодов. Время от покупки билета до валидации проезда составляет менее одной минуты, работает виртуальная "Тройка" в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. Также доступно большинство билетов из существующего тарифного меню и оплата билетом "Кошелек".

Ликсутов подчеркнул, что виртуальная "Тройка" разработана на базе отечественных технологий, инновация доступна владельцам всех 50 миллионов выпущенных пластиковых карт. Цифровизация билетной системы позволяет Москве экономить 2,5 миллиарда рублей в год из-за отказа от печати чеков и бумажных билетов, уточнил заммэра.

В Дептрансе рассказали, что для прохода по виртуальной "Тройке" в метро, на МЦК, МЦД и речной транспорт необходимо поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте же нужно отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.

В департаменте также напомнили о необходимости установки порога баланса виртуальной "Тройки". Деньги спишутся автоматически с банковской карты, когда баланс опустится ниже указанных значений.

Ранее сообщалось, что с 24 мая горожане могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" и карты москвича на турникетах метро и МЦК. По подсчетам специалистов Дептранса, сервис позволит экономить до 20 минут в месяц.