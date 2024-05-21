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21 мая, 13:57

Транспорт

Тематические "Тройки" в честь двух популярных маршрутов выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новые тематические "Тройки", дизайн которых посвятили двум популярным маршрутам наземного транспорта – м3 и м16. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что дизайн карт отсылает к маршрутным навигационным табличкам, которые можно увидеть в автобусах и электробусах.

Маршрут м16 соединяет центр города с его западной частью и проходит практически по всему Ленинскому проспекту. Автобусы м3 курсируют по улицам Маросейки, Большой Никитской, Моховой, Театральном проезде и Новой площади.

Приобрести новые карты можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах, на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение" и маркетплейсах.

Ранее "Тройки" в эксклюзивном дизайне выпустили к 20-летию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. На карте голубого цвета изобразили эмблему ведомства. Количество карт было ограничено.

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