19 августа, 11:25Транспорт
Дептранс выпустил "Тройки" в честь юбилея ВДНХ
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка", посвященные 85-летию ВДНХ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
На новых картах изобразили три известные достопримечательности выставки – арку Главного входа, павильон № 1 "Центральный" и павильон № 34 "Космос".
"Она (карта "Тройка". – Прим. ред.) напомнит пассажирам об этой важной дате и станет отличным сувениром для туристов", – сказал глава транспортного ведомства Максим Ликсутов.
Новые карты можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, они появились в наличии в интернет-магазине и на маркетплейсах.
К юбилею ВДНХ в Москве также запустили тематический спецпроект. На сайте выставочного комплекса москвичи и туристы могут узнать о программе "Возрождение ВДНХ", увидеть архивные и современные фотографии павильонов.
Важная часть ресурса – "Народный альбом" с личными воспоминаниями и снимками посетителей. Там же размещена программа мероприятий, приуроченных к юбилею ВДНХ.
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