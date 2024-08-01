Мэр Москвы представил уникальный спецпроект к 85-летию ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве к 85-летию ВДНХ запустили тематический спецпроект. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр отметил, что на сайте выставочного комплекса москвичи и туристы могут узнать о программе "Возрождение ВДНХ", увидеть архивные и современные фотографии павильонов. Важная часть ресурса – "Народный альбом" с личными воспоминаниями и снимками посетителей, подчеркнул Собянин.

Там же размещена программа мероприятий, приуроченных к юбилею ВДНХ. Например, 3 августа гости могут посетить интерактивное представление по мотивам монументов Главной выставки страны, увидеть лазерную проекцию и послушать праздничный концерт, рассказал градоначальник.

В заключение он указал, что заработало новое мобильное приложение "ВДНХ", с помощью которого горожане могут планировать свой визит в выставочный комплекс, выбрав интересные события и локации.

Ранее мэр поздравил жителей Москвы с 85-летием ВДНХ и по поручению Владимира Путина вручил коллективу выставочного комплекса орден Почета. Он поблагодарил сотрудников за атмосферу и гостеприимство, которые те оказывают миллионам россиян, за совместную работу по возрождению Выставки, общественных пространств и музеев, за создание культурных и исторических комплексов.

Также начался еще один этап развития – создание большого конгрессно-выставочного центра, одного из самых крупных в России, который даст еще один толчок в развитии ВДНХ, добавил градоначальник.

