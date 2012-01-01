1 августа ВДНХ отмечает 85-й день рождения. В честь праздника сотрудники комплекса рассказали, как Выставка переживала трудные времена, что помогло сохранить исторический облик и почему это место до сих пор пользуется популярностью среди молодежи. Подробнее – в нашем материале.



Большой энтузиазм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сегодня на территории в 325 гектаров на ВДНХ можно найти исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Советник руководителя управления инженерных сетей Александр Егоров пришел работать сюда в начале 1980 года, когда вся страна активно готовилась к Олимпиаде. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что тогда преобразилась и ВДНХ.





Александр Егоров советник руководителя управления инженерных сетей Выставка в то время уже была сориентирована на мероприятия Олимпиады. Поэтому ВДНХ с еще большим воодушевлением приводили в порядок: обновляли фасады павильонов, меняли асфальтовое покрытие и многое другое. Среди сотрудников был достаточно большой энтузиазм.

Во все времена Выставка народного хозяйства была центром инновационных технологий, заметил Александр. Например, в советское время популярностью пользовался павильон радиоэлектроники, в котором демонстрировали новейшие образцы цветных телевизоров и бытовой радиоэлектроники. Кроме того, гости ВДНХ часто приходили на торговую ярмарку.

"В то время советских людей очень радовало все, что было связано с растениеводством и садоводством. Не безосновательно считалось, что лучшие семена, лучшие цветы можно было купить в Москве именно на ВДНХ", – подчеркнул он.



Выставка в 1990-е. Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 1990-е на ВДНХ пришла коммерция: помещения начали сдавать в аренду, что сильно отразилось на внешнем облике пространства. Александр отметил, что несмотря на тяжелый период, на ВДНХ все же стремились сохранить все лучшее, что было в оставшихся павильонах. Однако уже спустя несколько лет власти снова обратили внимание на Выставку и постарались восстановить утраченные памятники.



Александр Егоров советник руководителя управления инженерных сетей Все павильоны восстанавливали по историческим чертежам, и они опять вернули свою первоначально красоту. Такая гибкость в работе Выставки – это лишнее свидетельство того, что она отражает не только период времени, а развивается как модель вместе со страной.

С приходом в 2014 году нового этапа в истории ВДНХ – восстановительного – власти занялись озеленением территории. Фонтаны к этому времени тоже уже исчерпали свои ресурсы, поэтому было принято решение капитально отремонтировать и внедрить новые технологии подсветки, рассказал Александр.

Егоров уверен, что сегодня комплекс – в одном из лучших его состояний: ВДНХ стал центром отдыха, обучения, развития. Кроме того, на территории появляются новые павильоны.

"Великолепный модерновый музей "АТОМ" настолько креативен с точки зрения того, как организована экспозиция... Это совершенно новая веха в экспозиции ВДНХ, которая при этом отлично вписана в историческую часть", – подчеркнул он.

Завлекая молодежь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сегодня ВДНХ не только поддерживает свой исторический облик, но и предлагает новые проекты для подрастающего поколения, рассказал Москве 24 один из самых молодых сотрудников – старший специалист по закупкам Константин Мартовицкий, который работает на Выставке с осени 2023 года. Он обратил внимание не только на "АТОМ", но и на "Зеленый театр".



Константин Мартовицкий старший специалист по закупкам Туда сейчас активно привлекают звезд, целевая аудитория которых – как раз молодежь. Это и комики, импровизаторы из популярных телевизионных шоу, молодые музыканты. Совсем юным посетителям будет интересно прийти и посмотреть на их любимых блогеров.

Кроме того, по словам Константина, ВДНХ предлагает проекты, ориентированные на искусство. В частности, собеседник предложил посетить Международный фестиваль искусств "Вдохновение" и выставку "Найти Бэнкси", которая расскажет про мир граффити и стрит-арт-искусства.

"Отдельно отмечу павильон "Книги": это место для тех, кто хочет уединиться, посидеть в тишине, помечтать о чем-то своем или почитать. Снаружи он выглядит как не особо примечательный домик, но когда ты заходишь внутрь, то погружаешься в очень приятную атмосферу. Туда стоит сходить, даже если не очень любишь читать", – заметил он.

Константин добавил, что спрятаться от городской суеты на ВДНХ можно и в парковой зоне: посидеть на берегу пруда, прилечь на лежак, насладиться природой и побыть в тишине наедине с собой.

День рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свой юбилей ВДНХ в этом году планирует отметить с размахом. Площадки подготовили особую программу, а вход на многие выставки и экспозиции будет бесплатным в субботу, 3 августа.

В этот же день в парке "Останкино" будут выступать артисты в костюмах довоенного времени и персонажей советских фильмов. Там же пройдут шахматные турниры, мастер-классы и игры для детей. В стилизованной лавке можно будет купить мороженое, а на фоне тематических декораций – сделать ретроснимки.

Выставку о роли ВДНХ в жизни Москвы и страны в честь Дня рождения подготовил павильон "Рабочий и колхозница". В мультимедийном формате гостям расскажут об истории пространства через призму художественных фильмов и редких архивных кадров.

Подробную информацию о праздничной программе можно найти на сайте ВДНХ.