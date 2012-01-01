Russpass предлагает свыше 80 маршрутов для прогулок с детьми в столице

Жители и гости столицы на протяжении летнего сезона могут вместе с детьми открывать интересные городские локации. Например, всей семье будет интересно прогуляться по пушкинским местам Москвы или поближе познакомиться с ВДНХ. Подобрать подходящее направление легко с цифровым туристическим сервисом Russpass, где представлено свыше 80 маршрутов. Рассказываем о самых интересных из них.



"Играй в Москву"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На сервисе Ruspass для москвичей и гостей города доступны семейные маршруты программы "Играй в Москву", где участникам предлагается узнать столицу при помощи интерактивных заданий. Прогулки проходят по наиболее интересным городским локациям. Для каждой разработана своя собственная карта. На ней можно найти QR-коды с дополнительными сведениями и фактами по маршруту.

Один из них, например, называется "Тайны Зеленой планеты". Прогулка стартует от храма Христа Спасителя и включает в себя посещение "ГЭС-2" и Красной площади, а завершается в экопарке "Зарядье". В рамках этого маршрута участники могут узнать, как жители мегаполисов достигают гармонии с природой.

Еще один интересный вариант прогулки носит название "Возрождение Алдумара". Здесь взрослым и детям предлагается лучше познакомиться с территорией ВДНХ. Маршрут стартует от одноименной станции метро и включает в себя в том числе посещение фонтана "Дружба народов" и центра "Космонавтики и авиации".

Юным любителям спорта придется по вкусу прогулка под названием "Игры чемпионов". Ее участники смогут пройтись от смотровой площадки "Воробьевы горы" до "Лужников". Сам маршрут посвящен олимпийскому движению и активному образу жизни. В свою очередь, фанатам истории будет интересно изучить "Путь героя", который проходит от Бородинской панорамы и завершается на Поклонной горе. Кроме того, всем желающим уже доступен новый маршрут – "Секреты лукоморья". Он проходит по пушкинским местам столицы.

Скачать электронную версию маршрута можно на официальном сайте программы. Там же удастся посмотреть и точки распространения бумажных карт. После прохождения маршрута участников ждут памятные сувениры, которые можно получить в туристско-информационных центрах.



Прогулка по зеленым территориям

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Столица изобилует множеством зеленых зон, в том числе парками и скверами. Сделать прогулку по ним интересной помогут специальные маршруты. На их странице на Russpass можно не только узнать путь, обратившись к интерактивной карте, но и познакомиться с достопримечательностями. Также здесь имеются подсказки на тему того, как спланировать досуг.

Покормить белок и послушать пение птиц можно на маршруте "В эпицентре городской жизни". Первая его точка начинается в Воронцовском парке, где у посетителей будет возможность насладиться старинной архитектурой. Также прогулка включает в себя посещение Нескучного сада и Парка Горького.

В свою очередь, маршрут "Пять веков Царицына" подойдет для тех, кто хочет познакомиться с усадебной культурой. Желающие узнают об истории локации, научатся отличать пейзажный парк от регулярного, а также побывают в парковых павильонах с романтичными названиями.

Маршрут "Лесные лабиринты Покровского-Стрешнева" можно совместить с поездкой на велосипеде. Тем, кому больше нравятся пешеходные прогулки, он тоже подойдет и будет интересен. Но нужно учитывать, что в таком случае маршрут займет больше времени.



Аудиоэкскурсии

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Для любителей летних путешествий по столице на сервисе Russpass представлены свыше 70 бесплатных аудиоэкскурсий. Например, насладиться городской природой можно на маршруте "Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи". Он объединил большую территорию вдоль самой реки, окрестности усадьбы Свиблово, а также парк "Акведук".

Еще один интересный маршрут с аудиогидом носит название "Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры". Те, кто захочет по нему прогуляться, смогут узнать, как на месте маленького села образовался один из крупнейших в столице парков.

