Турэксперт Васильева назвала четыре любопытных трекинг-маршрута в России

Трекинг – название, которое только звучит как нечто предназначенное исключительно для профессионалов. Но по факту это просто пеший поход по красивейшим местам, который зачастую не требует специальной подготовки и снаряжения. Однако новичкам все же лучше начинать такие прогулки в составе организованного тура, где есть опытные инструкторы. Расскажем о самых интересных трекинг-маршрутах, по которым можно прогуляться уже этим летом.

Большая Байкальская тропа

Где: вокруг озера Байкал

Сколько стоит: организованный тур на неделю с проживанием в трех-четырехместной палатке обойдется не менее чем в 27 тысяч рублей. Цена с проживанием в домике за пять дней начинается от 35 тысяч, за семь – от 50. В эту сумму входит питание и сопровождение гида. При этом на тропу можно выйти самостоятельно. Стоимость билетов из Москвы до Иркутска – от 15 тысяч рублей туда и обратно, в пути нужно провести около 5,5 часа в одну сторону.



Большая Байкальская тропа – сеть оборудованных пеших маршрутов, которые строят и поддерживают местные любители природы и волонтеры. Самый живописный и популярный среди туристов участок начинается в Листвянке, и дальше проходит между поселками Большие Коты и Большое Голоустное. Тропа на некоторых участках уходит вверх, так что нужно быть готовым к подъемам. Но зато оттуда открываются потрясающие виды на озеро и скалы вокруг него. Полюбовавшись, можно спуститься к берегу и искупаться.

Важно помнить, что тропа проходит по Прибайкальскому национальному парку, для посещения которого нужно оформить разрешение. Это делается на месте или заранее в режиме онлайн на сайте территории. В 2024 году стоимость составляет 200 рублей для всех, кроме граждан льготных категорий (им бесплатно) и иностранцев (им дороже – 400 рублей). Если ехать с туром, организаторы эти формальности берут на себя.

Протяженность маршрута – 30 километров, он считается тропой средней сложности. Поэтому специальная подготовка хоть и не требуется, но для собственного комфорта желательно быть в хорошей физической форме.

Хребет Таганай – озеро Тургояк

Где: Южный Урал

Сколько стоит: тур на девять дней с проживанием в трех-четырехместной палатке – от 23 тысяч рублей, в домике – от 35. В эту сумму также входит питание и сопровождение гида. Маршрут можно преодолеть и самому. Перелет до Челябинска обойдется от 11 тысяч туда и обратно, время в пути – около 2,5 часа в одну сторону.

Маршрут длиной примерно 60 километров начинается у кордона национального парка "Таганай". Практически сразу открывается красота: еловая тайга, родники с ключевой водой, крутые скалы, панорамные виды с вершин и Долина сказок – невероятный участок низкорослого ельника с ягодными полянами и горными травами. А прозвали это место так за многочисленные останцы, которые слишком напоминают сказочных персонажей. В завершение маршрута – озеро Тургояк, чистота воды которого приравнивается к байкальской.

Вход на территорию парка стоит 200 рублей (также можно оплатить онлайн), но льготные категории граждан попадают туда бесплатно. Если это организованный тур, сопровождающие все сделают сами. В расслабленном темпе маршрут занимает восемь-девять дней.

"Через горы к морю" (он же Всесоюзный туристический маршрут № 30)

Где: Адыгея, Краснодарский край

Сколько стоит: тур на неделю с проживанием в трех-четырехместной палатке обойдется от 30 тысяч рублей. С проживанием на турбазе – от 43 тысяч, однако на некоторых участках маршрута переночевать в палатке все же придется. В Майкопе, откуда начинается поход, нет аэропорта. Добраться туда можно, сев на "Ласточку" в Сочи: билет стоит от тысячи рублей, время в пути займет чуть больше пяти часов. А перелет из Москвы до южного курорта обойдется от 12 тысяч в обе стороны.

Легендарная "тридцатка" длиной 52 километра стала популярной еще у советских туристов. Маршрут пролегает по нескольким климатическим зонам и самым живописным участкам Кавказских гор через плато Лаго-Наки, Фишт-Оштеновский массив и южный склон Кавказского хребта.

Маршрут частично идет через Кавказский биосферный заповедник. Пропуск на его территорию платный – 300 рублей с туриста (льготным категориям граждан бесплатно при предъявлении подтверждающих документов). Можно оформить все онлайн или на входе, для туристов из организованной группы инструкторы все сделают сами. А заканчивается маршрут выходом к любимому многими красивейшему Черному морю.

Хибины

Где: Кольский полуостров

Сколько стоит: тур на три дня стоит от 16 тысяч рублей с проживанием в палатках. Сюда также входит питание и сопровождение гида. Перелет до Мурманска стоит от 8 тысяч рублей туда и обратно, время в пути – около 2,5 часа в одну сторону.

Хибины считаются сложным для покорения рельефом, и большинство трекинг-туров сюда рассчитаны на опытных туристов. Однако здесь есть и несколько троп для менее подготовленных путешественников.

К таким относится, например, маршрут примерно в 100 километров от станции Нефелиновые Пески до города Кировска. Он пролегает через красивые ущелья Аку-Аку и Рамзая, перевалы Юмъекорр, Южный Рисчорр и Западный Петрелиус с подъемом на гору Юдычвумчорр – самую высокую точку Хибин, откуда в хорошую погоду открываются шикарные виды.

