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08 июня, 10:00

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Турэксперт Васильева назвала главные достопримечательности Элисты

Буддизм и шахматы: как добраться до Элисты и что обязательно там посмотреть

Аэропорт Элисты возобновил работу в конце мая 2024 года после почти двухлетнего перерыва. Теперь до столицы Калмыкии добраться гораздо проще, а значит, и организовать туда путешествие стало легче. Расскажем, сколько стоит перелет, как еще можно доехать до региона и что интересного там посмотреть.

Как долететь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На данный момент рейсы до аэропорта Элисты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам, однако в будущем их количество должно вырасти. Стоимость билетов из Москвы составляет в районе 11–15 тысяч рублей в одну сторону, обратно можно улететь чуть дешевле – примерно за 9–10 тысяч.

Но это цены за начальный тариф, который предполагает только ручную кладь до пяти килограммов, а также платный обмен и выбор места. Билет, включающий багаж до 20 килограммов и бесплатный выбор места, обойдется почти на 1,5 тысячи рублей дороже. Время в пути составит примерно 3 часа 40 минут.

Как еще добраться и где остановиться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Элистой нет, доехать можно только с пересадкой в других городах. В совокупности на подобный маршрут придется потратить больше суток, а все переезды обойдутся не менее чем в пять тысяч рублей на одного человека.

Автобусное сообщение по этому направлению развито лучше. Рейсы из Москвы отправляются несколько раз в день с автовокзалов Саларьево и Котельники, а также станции Новоясеневская. Дорога займет от 19 часов и обойдется примерно от четырех тысяч рублей в одну сторону.

С переездом разобрались, теперь нужно продумать размещение. Отелей в столице Калмыкии не так уж и много, но выбор есть. Ночь в мини-гостинице обойдется примерно от двух тысяч рублей за номер на двоих, в трехзвездочной – от четырех тысяч.

Более дорогой вариант размещения здесь – глэмпинги, которые находятся за городом посреди красивой природы. Домик на двоих с террасой, ванной и мини-кухней обойдется от 5,5 тысячи в сутки. Но следует учесть, что глэмпинг – самый популярный вариант среди туристов, поэтому бронировать все стоит заранее. Особенно это касается выходных.

Что посмотреть?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главные достопримечательности Элисты связаны или с буддизмом (основная часть населения исповедует именно эту религию), или с шахматами (город считается столицей этой игры в России).

Начать прогулку логично с площади Ленина – центральной в городе. Здесь есть памятник вождю мирового пролетариата, фонтаны с лотосами (ненастоящими), а также "Пагода Семи Дней". Ее построили сравнительно недавно – в 2005 году, а название отсылает к семи буддам, пришедшим в наш мир.

В здании находится огромный молитвенный барабан. Если покрутить его и загадать желание, оно обязательно исполнится. Для надежности можно написать записку и бросить ее внутрь барабана, но важно делать это с чистыми помыслами – иначе чудо не случится. А наверху пагоды установлен остроконечный шпиль "ганджир", символизирующий достижение нирваны.

На площади Ленина также можно увидеть шахматную доску. Раньше на ней были фигуры, привезенные из Италии, и сыграть ими партию мог любой желающий. Но, по отзывам некоторых туристов, сейчас осталась только доска – возможно, временно.

Также в Элисте есть целый шахматный городок – "Сити-чесс", который построили в 1998 году к Всемирной шахматной олимпиаде. Это симпатичный коттеджный поселок, где сохранился Дворец шахмат и множество скульптур, вдохновленных этой игрой.

Можно запланировать поездку в "Золотую обитель Будды-Шакьямуни" – крупнейший буддистский храм в Европе. На его же территории есть статуя Будды Майтреи высотой в 12,5 метра и весом в 30 тонн. Кроме того, в Элисте находятся 15-метровые Золотые ворота на красных колоннах. Они символизируют духовное очищение каждого, кто пройдет через них.

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Васильева Екатерина

туризм

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