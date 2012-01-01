Турэксперт Васильева назвала четыре причины поехать в Мурманскую область летом

Русский Север – не самое очевидное место для летнего отпуска. Но в Мурманске и его окрестностях искушенным путешественникам наверняка будет интересно. Расскажем, чем заняться летом за полярным кругом.

Удивительная атмосфера

Туристы, которые отправятся летом в Мурманскую область, могут зацепить полярный день. Это явление как белые ночи, только круче. Полярный день начался 21 мая, и теперь солнце вообще не опустится за горизонт до 22 июля. Жить в подобных условиях, скорее всего, утомительно, а вот туристу оказаться в таком отчасти сюрреалистическом сюжете будет очень любопытно.

Погода в Мурманске летом далека от привычной тем же москвичам, но все же это не лютые зимние морозы. Так что гулять будет вполне комфортно: температура воздуха обычно колеблется в районе 14–20 градусов тепла. Однако периодически начинают идти дожди, а с моря неслабо дует. Так что ветрозащитная куртка и брюки в путешествии наверняка пригодятся. Перелет из Москвы в Мурманск обойдется от 7 500 рублей туда и обратно, а время в пути в одну сторону составит примерно 2,5 часа. Апартаменты или номер в трехзвездочном отеле в центре города можно снять от 1 900 рублей в сутки на двоих, койко-место в хостеле – от 490 рублей с человека.

Отдельно стоит сказать о природе Мурманской области. Если зимой здесь ледяная пустыня, то летом все преображается – бескрайние поля ягеля, зеленой травы и пестрых цветов. А водопады особенно полноводны, и здесь пристального внимания заслуживает Батарейский, который находится в селе Териберка. Он берет свое начало из Малого Батарейского озера и течет вниз на фоне скал из розового гранита. Доехать до Териберки можно примерно за четыре часа с экскурсией или на автобусе № 241. Второй вариант обойдется в 600 рублей за билет в одну сторону, но лучше сразу приобрести их в оба направления.

Водные обитатели

Летом путешественники едут на Кольский полуостров, чтобы своими глазами увидеть китов – здесь проходит путь их миграции. Они приплывают сюда за едой: здесь собираются огромные косяки трески, сельди, мойвы и другой рыбы. Практически у самого берега можно встретить "полосатиков", горбатых китов, косаток, реже – кашалотов.

Обычно за этим зрелищем туристы едут в Териберку. Село считается одним из самых недорогих мест в мире, где можно в естественной среде обитания увидеть этих крупных млекопитающих. На однодневную прогулку выезжают из Мурманска, средняя стоимость с выходом в море к китам варьируется от 8 000 до 12 000 рублей.

Гастрономия и развлечения

На изобилие рыбы летом сбегаются не только киты, но и путешественники – любители морских деликатесов. Одно из главных событий сезона – Арктический фестиваль "Териберка", который должен состояться в июле 2024 года. Точных дат пока нет, но, как правило, в предыдущие годы он проходил в середине месяца. Вход на мероприятие тоже обычно свободный.

В программе фестиваля всегда есть концерты, мастер-классы, развлечения для детей. Но самое главное – огромный фудкорт со всевозможными блюдами из морепродуктов. Туристы смогут попробовать гребешки, икру морских ежей, знаменитую мурманскую треску, оленину, камчатского краба. Но не одними морскими деликатесами будут богаты столы. Например, путешественников угостят и вареньем из северных ягод.

Кстати, о них: именно летом в окрестностях Мурманска поспевает морошка, и ее можно набрать самому. Сезон сбора ягод начинается примерно с середины июля, и искать ее стоит в заболоченных местах. Например, по дороге из города в Териберку.

Активный отдых

Зимой нырять с аквалангом решится не каждый. А вот летом от этого можно получить удовольствие практически с гарантией. В Баренцевом море полно огромных крабов, можно встретить морских котиков и дельфинов. Как мы уже сказали, летом здесь очень много рыбы у берегов, так что без зрелища аквалангисты точно не останутся.

Также в Мурманской области очень популярны походы. Особым спросом летом пользуется трекинг в Хибины – крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Его самая высокая точка – гора Юдычвумчорр – вытянулась на 1 200 метров над уровнем моря. Все разнообразие суровой северной горной природы здесь в наличии. Есть перевалы, вершины, затерянные в горах озера с бирюзовой водой, чистейшие горные реки и все краски летней тундры, где можно насобирать ягод. Несложный поход выходного дня, для которого не нужна специальная подготовка, обойдется от 11 000 рублей с человека. В стоимость включены проживание в палатке, еда на костре, проезд из Мурманска и сопровождение гида-инструктора.

