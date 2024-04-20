Самые красивые места для фотосессий недалеко от Москвы

В этом году на майских отдыхаем сначала с 28 апреля по 1 мая, потом чуть-чуть работаем и снова отдыхаем с 9 по 12 мая. Вполне достаточно, чтобы устроить себе небольшие, но вполне полноценные каникулы. Рассказываем, куда ехать в разгаре весны за самыми открыточными видами.

Кондуки (бывшие Романцевские горы)

Фото: 123RF/Виталий Белоусов

Это место с поистине марсианскими пейзажами иногда называют подмосковной Скандинавией. Когда-то здесь добывали уголь, а сегодня эти места превратились в живописного вида карьеры. Частично эти карьеры заполнены водой, что только добавляет им привлекательности.

Как добраться: сначала электричкой до Тулы с Курского вокзала (примерно 3,5 часа в пути в одну сторону и от 600 рублей за билет), потом на автобусе до Богородицка (около часа в пути и 200 рублей за билет), оттуда – до деревни Кондуки на автобусе № 174 и около 3 км пешком. Вход на территорию свободный, но за въезд на машине придется заплатить: 200 рублей – за легковушку и 300 рублей – за внедорожник.

Кратовское озеро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красивое озеро, расположенное посреди соснового леса. Что приятно, территория здесь облагорожена: по всему берегу гравийные дорожки, которые освещаются в вечернее время, деревянные скамейки, кафе, спортивные и детские площадки и лодочная станция. Можно ловить рыбу и раков, а вот с купанием каждый год по-разному: к началу лета берут воду на пробу и выносят вердикт о пригодности для купания.

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала до станции Кратово, в пути около часа, билет – от 71 рубля в одну сторону (по карте "Тройка").

Сафари-парк "Кудыкина гора"

Огромный парк с кучей любопытных арт-объектов: 15-метровый Змей Горыныч, точная копия древнерусской крепости IV–V веков в натуральную величину, гигантский богатырский шлем, сказочная деревня в традиционном русском стиле и лабиринт с огромным помидором. Но главное, ради чего сюда едут, – это сафари-парк, где на территории более 70 гектаров живут свыше 50 видов экзотических животных – от кенгуру до страусов. Вход в парк свободный, отдельные развлечения могут быть платными.

Как добраться: с Курского или Восточного вокзала до Ельца (можно до Липецка, но это дольше), время в пути – около 7 часов, билет – от 1 600 рублей в одну сторону. Далее автобусом до Задонска (около часа и 250 рублей в одну сторону) и оттуда другим автобусом (направление Задонск-Калабино или Задонск-Сцепино) до парка.

Песчаные дюны в Сычеве

Еще одно место с инопланетными пейзажами. Когда-то здесь добывали песок и гравий, а сегодня на образовавшихся вокруг озер карьерах катаются на квадроциклах и сноубордах и фотографируются как будто "я в Сахаре". Важный момент: здесь нет никакой инфраструктуры, так что все необходимое, включая воду и перекус, нужно будет привезти с собой.

Как добраться: сначала на электричке с Курского вокзала до Волоколамска (около 3 часов в пути и в среднем от 460 рублей за билет в одну сторону), потом еще полчаса на автобусе до Сычева.

Киногород "Пилигрим Порто"

Здесь можно найти декорации для сериала "Записки экспедитора тайной канцелярии", которые после съемок решили оставить. Это воссозданный провинциальный городок старой Англии XVIII века, тут есть церковь, тюрьма, площадь с виселицей (естественно), две таверны и парусный фрегат Джека Воробья. Некоторые постройки представляют собой только бутафорские фасады зданий, в другие можно зайти внутрь. Вход в киногородок – 200 рублей, за отдельную плату можно арендовать костюмы эпохи того века для фотосессии.

Как добраться: на электричке с Ленинградского вокзала до Фирсановки (около 50 минут в пути и в среднем от 70 рублей за билет в одну сторону по карте "Тройка"), потом на автобусе № 40 до санатория "Мцыри".