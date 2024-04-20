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20 апреля, 08:28

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Самые красивые места для фотосессий недалеко от Москвы

Как с картинки: куда съездить на майские за красивыми фото недалеко от Москвы

В этом году на майских отдыхаем сначала с 28 апреля по 1 мая, потом чуть-чуть работаем и снова отдыхаем с 9 по 12 мая. Вполне достаточно, чтобы устроить себе небольшие, но вполне полноценные каникулы. Рассказываем, куда ехать в разгаре весны за самыми открыточными видами.

Кондуки (бывшие Романцевские горы)

Фото: 123RF/Виталий Белоусов

Это место с поистине марсианскими пейзажами иногда называют подмосковной Скандинавией. Когда-то здесь добывали уголь, а сегодня эти места превратились в живописного вида карьеры. Частично эти карьеры заполнены водой, что только добавляет им привлекательности.

Как добраться: сначала электричкой до Тулы с Курского вокзала (примерно 3,5 часа в пути в одну сторону и от 600 рублей за билет), потом на автобусе до Богородицка (около часа в пути и 200 рублей за билет), оттуда – до деревни Кондуки на автобусе № 174 и около 3 км пешком. Вход на территорию свободный, но за въезд на машине придется заплатить: 200 рублей – за легковушку и 300 рублей – за внедорожник.

Кратовское озеро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красивое озеро, расположенное посреди соснового леса. Что приятно, территория здесь облагорожена: по всему берегу гравийные дорожки, которые освещаются в вечернее время, деревянные скамейки, кафе, спортивные и детские площадки и лодочная станция. Можно ловить рыбу и раков, а вот с купанием каждый год по-разному: к началу лета берут воду на пробу и выносят вердикт о пригодности для купания.

Как добраться: на электричке с Казанского вокзала до станции Кратово, в пути около часа, билет – от 71 рубля в одну сторону (по карте "Тройка").

Сафари-парк "Кудыкина гора"

Фото: kudikina-gora.org

Огромный парк с кучей любопытных арт-объектов: 15-метровый Змей Горыныч, точная копия древнерусской крепости IV–V веков в натуральную величину, гигантский богатырский шлем, сказочная деревня в традиционном русском стиле и лабиринт с огромным помидором. Но главное, ради чего сюда едут, – это сафари-парк, где на территории более 70 гектаров живут свыше 50 видов экзотических животных – от кенгуру до страусов. Вход в парк свободный, отдельные развлечения могут быть платными.

Как добраться: с Курского или Восточного вокзала до Ельца (можно до Липецка, но это дольше), время в пути – около 7 часов, билет – от 1 600 рублей в одну сторону. Далее автобусом до Задонска (около часа и 250 рублей в одну сторону) и оттуда другим автобусом (направление Задонск-Калабино или Задонск-Сцепино) до парка.

Песчаные дюны в Сычеве

Фото: 123RF/ecowez

Еще одно место с инопланетными пейзажами. Когда-то здесь добывали песок и гравий, а сегодня на образовавшихся вокруг озер карьерах катаются на квадроциклах и сноубордах и фотографируются как будто "я в Сахаре". Важный момент: здесь нет никакой инфраструктуры, так что все необходимое, включая воду и перекус, нужно будет привезти с собой.

Как добраться: сначала на электричке с Курского вокзала до Волоколамска (около 3 часов в пути и в среднем от 460 рублей за билет в одну сторону), потом еще полчаса на автобусе до Сычева.

Киногород "Пилигрим Порто"

Фото: piligrimporto.ru

Здесь можно найти декорации для сериала "Записки экспедитора тайной канцелярии", которые после съемок решили оставить. Это воссозданный провинциальный городок старой Англии XVIII века, тут есть церковь, тюрьма, площадь с виселицей (естественно), две таверны и парусный фрегат Джека Воробья. Некоторые постройки представляют собой только бутафорские фасады зданий, в другие можно зайти внутрь. Вход в киногородок – 200 рублей, за отдельную плату можно арендовать костюмы эпохи того века для фотосессии.

Как добраться: на электричке с Ленинградского вокзала до Фирсановки (около 50 минут в пути и в среднем от 70 рублей за билет в одну сторону по карте "Тройка"), потом на автобусе № 40 до санатория "Мцыри".

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