Какие музеи сладостей можно посетить в Подмосковье

Сладости улучшают настроение и дают энергию. А еще у них интересная история – сплошные плюсы. Расскажем о любопытных музеях популярных десертов в столичном регионе, где можно не только узнать секреты их приготовления, но и научиться готовить самим.

Сергиевская кухмистерская

Где находится: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7. Из Москвы добраться проще всего на электричке с Ярославского вокзала. Путь займет около полутора часов, стоимость – от 264 рублей в одну сторону.

Билеты: 750 рублей для взрослых и 650 рублей для детей от двух до семи лет.

В Сергиев Посад обычно едут смотреть на православные святыни, но как раз напротив Троице-Сергиевой лавры находится музей, посвященный старинной русской кухне – Сергиевская кухмистерская. Здесь собрана коллекция кухонной утвари 19–20-х веков: чугунные плиты, кофемолки, маслобойки, мороженицы и так далее. А особое внимание уделено старинным сладостям.

В музее проводят мастер-классы по изготовлению ландринов – леденцовой карамели, названной по фамилии кондитера Федора Ландрина. Разбогатев и открыв свое дело, он решил называть себя Георг – так солиднее. А ландрины он продавал в жестяных коробочках, которые многие покупали ради упаковки. На экскурсии гости увидят процесс вымешивания карамельного теста, а потом смогут самостоятельно нарезать его на конфетки. Также в музее есть кафе, где готовят по рецептам кулинарной книги классика русской кулинарной литературы Елены Молоховец 1901 года.

Музей истории молока и глазированного сырка

Где находится: Пушкинский район, шоссе Братовщина – Ельдигино, 6-й километр. Доехать из Москвы можно на электричке с Ярославского вокзала до станции Правда (около часа в пути и 165 рублей за билет в одну сторону), а потом на автобусах № 25 или 32 до остановки Петушки – еще примерно 40 минут в пути. На такси быстрее – около 10 минут.

Билеты: стоимость – 1 050 рублей. Экскурсии проходят ежедневно каждый час с 09:00, но только по предварительной записи.

На территории завода одного из крупных производителей молочной продукции есть свой музей, посвященный глазированным сыркам. На экскурсии расскажут об истории подобных предприятий в России, проведут по всему циклу изготовления сырков и дадут попробовать их прямо с конвейера. В конце каждому гостю подарят целую коробку молочных сладостей.

Фабрика пастилы

Где находится: Коломна, Посадская улица, дом 13а. Из Москвы можно добраться на электричке от Казанского вокзала, в пути придется провести примерно два часа. Билет – от 396 рублей в одну сторону. Также от метро "Котельники" ходит автобус № 460, доехать нужно до остановки "Старая Коломна". В самом городе надо выйти на остановке "Старый город" и перейти на противоположную сторону. Путь до музея оттуда – около 20 минут.

Билеты: от 600 до 750 рублей в зависимости от возраста гостя и времени посещения.

Пастила – визитная карточка Коломны. Этот вкусный и полезный десерт делают из яблочного пюре, в которое добавляют сахар и белок, ягоды, орехи, мед и другие ингредиенты, чтобы разнообразить вкусовую палитру. На фабрике пастилы в Коломне до сих пор делают этот десерт по рецептам 19-го века. Гостей экскурсии проведут по разным помещениям производства, покажут машины для мойки и измельчения яблок (и дадут покрутить, если очень хочется), сушильные печи и прочее. И, конечно же, обязательно угостят чаем с пастилой.

Коврижечная

Фото: vk.com/Коврижка Зарайская

Где находится: Зарайск, ул. Советская, 4/7. Чтобы доехать туда из Москвы, можно сесть на электричку с Казанского вокзала до станции Луховицы (примерно два часа в пути, билет – от 495 рублей), немного пройти до местного автовокзала и оттуда на автобусах № 24 и 330 добраться до автовокзала Зарайска. Еще 300 метров, и вы на месте.

Билеты: экскурсии с мастер-классом стоят от 500 до 650 рублей с человека.

Коврижка – главный гастрономический бренд Зарайска. Логично, что именно здесь открылась первая в стране Коврижечная. Здесь расскажут о секретах приготовления этого старинного русского десерта, дадут попробовать разные его виды и научат печь их самому.

Тесто для коврижки на мастер-классе выдадут готовое, а вот остальные ингредиенты гости добавляют на свой вкус: мед, корицу, специи, сухофрукты и прочее. Свежеиспеченную сладость можно съесть с чаем прямо там или увезти с собой.

