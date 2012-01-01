Четыре лучших места для дайвинга в России

Дайвинг затягивает: попробовав один раз, очень сложно не захотеть еще. Осьминоги, разноцветные рыбы и затонувшие корабли – все это большинство из нас видели только по телевизору. Но это можно посмотреть своими глазами, причем не покидая пределы страны. Расскажем о четырех самых интересных местах для погружения с аквалангом в России.

Японское море (Владивосток)

Опытные дайверы сравнивают местный подводный мир с тропическими морями: здесь водятся актинии, крабы, камбалы и каракатицы. Самое популярное и комфортное место для начинающих – бухта "Витязь". А неподалеку располагается Дальневосточный морской заповедник, и велики шансы увидеть, например, гигантского осьминога (только трогать его не надо – может стащить снаряжение).

Когда ехать: круглый год, но самая комфортная температуры воды с июня по сентябрь.

Как добраться и сколько стоит: билеты из Москвы во Владивосток – от 25 тысяч рублей туда и обратно, добраться до бухты (чуть более 200 километров от города) удобнее всего на трансфере: примерно 8 000 рублей за группу до трех человек. Пробное погружение на 20 минут на глубину до девяти метров с берега обойдется в среднем в 3 500 рублей, с катера – 4 000. Снаряжение включено в стоимость.

Сертификат дайвера: необязательно

Белое море (Карелия, Мурманская и Архангельская область)

Здесь можно увидеть множество поросших кораллами скал, морских звезд, зубатку, треску, а если повезет – и белуху. Одно из популярных мест для дайвинга здесь – поселок Чкаловский. Помимо разнообразного подводного мира, здесь лежит затопленное судно. Правда, доступно оно только сертифицированным дайверам, так как находится на глубине в 20 метров. Новички обычно погружаются не более чем на 10 метров.

Когда ехать: круглый год, но зимой стоит быть готовым к холоду и подледным погружениям.

Как добраться и сколько стоит: билеты из Москвы до Мурманска – от 7 400 рублей туда и обратно. Трансфер в Чкаловский – от 12 тысяч за машину на компанию до трех человек, или от 17 за микроавтобус до восьми гостей. Пробное погружение обойдется примерно в 10 тысяч рублей, снаряжение и доставка к месту погружения на катере или снегоходе (в зависимости от сезона) включены в стоимость.

Сертификат дайвера: необязательно

Баренцево море (Мурманская область)

Здесь новичкам эксперты рекомендуют отправиться в поселок Лиинахамари. Подводный мир этих мест, с одной стороны, не особенно разнообразен по сравнению с другими акваториями. С другой, встреча с его представителями почти гарантирована, так как водятся они тут в изобилии.

Самый распространенный обитатель – камчатский краб (сюда он попал из-за амбициозного эксперимента еще в советские годы). На него здесь практически никто не охотится, так что в этих краях их много, еще и отъелись они до внушительных размеров. Также тут можно встретить морского котика, дельфинов и цианею арктическую – медузу с двухметровым хвостом.

Когда ехать: новичкам лучше летом, когда температура воды чуть повыше.

Как добраться и сколько стоит: билеты из столицы до Мурманска – от 7 400 рублей туда и обратно. Трансфер из аэропорта или с вокзала Мурманска в Лиинахамари – от 6 500 рублей за легковой автомобиль (в дороге около двух часов), но можно доехать и на автобусе: билет в одну сторону – от 750 рублей. Пробное погружение – 10 тысяч, и комплект снаряжения включен в стоимость.

Сертификат дайвера: необязательно

Черное море

Черное море не так богато коралловыми рифами, как Красное или Карибское, но зато здесь полно затонувших кораблей. Для знакомства с дайвингом это, наверное, самый предпочтительный вариант в России: и интересно, и практически круглый год комфортный теплый климат.

В Сочи начинающим стоит ехать на мыс Видный за косяками рыб-ласточек и ставридок. А опытным можно опуститься на глубину от 15 метров в каньоне Уч-Дере, и "прогуляться" по его галереям вместе со скатами и кефалью. Также у берегов Сочи можно нырнуть к затонувшему судну "Ян Томп" и военному пароходу "CF-6 Pervans", увидеть своими глазами место крушения корвета "Мессемврия" и фрегата "Варна".

Акватория Анапы интересна подводными пещерами и затонувшими древнегреческими галерами у Бугазской косы (летом сюда также заплывают скаты). А чуть глубже лежат танкер "Валериан Куйбышев", эсминец "Громкий" и советский штурмовик Ил-2.

Когда ехать: круглый год

Как добраться и сколько стоит: билеты из Москвы в Сочи – от 7 800 рублей туда и обратно. Из аэропорта до мыса Видный проще всего на такси (дорога займет около 25 минут), но можно и на автобусах (ехать примерно час). Добраться до Анапы чуть сложнее – аэропорт в городе закрыт. Можно доехать на поезде с Киевского или Казанского вокзала (в пути от 21 часа), стоимость билета – от 4 300 рублей в одну сторону. От вокзала до Малой Бухты дважды в день ходит маршрутка №120. Пробное погружение в среднем обойдется от 1 800 до 4 500 рублей в зависимости от локации.

Сертификат дайвера: необязательно

