Турэксперт Васильева перечислила выгодные способы добраться до Петербурга

С 1 июня одна из российских авиакомпаний запускает программу "Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. Перевозчик обещает существенное увеличение количества рейсов (до 72 в сутки), упрощенную систему бесплатного обмена билетов и конкурентоспособные цены. Рассказываем, как это все работает, а также какими еще способами можно добраться до Северной столицы.

Шаттл

В новом варианте интервалы между рейсами – максимум час (единственный перерыв – с 01:30 до 06:00), в пиковые часы (с 17:00 до 19:00) – 15 минут. Шаттлы отправляются из Шереметьево (интервал от 15 минут) и Внуково (от 30 минут).

Тариф предусматривает отдельные стойки регистрации для более быстрого прохождения всех формальностей перед вылетом, приоритет в зоне досмотра и окончание регистрации – за 30 минут до вылета вместо обычных 40.

Билет можно бесплатно обменять на любой удобный в течение 12 часов до или после изначально купленного рейса (по такому же тарифу). Таким образом, если вы случайно прибыли в аэропорт раньше или позже, то можете не ждать, а улететь ближайшим самолетом. Важно: поменять билет необходимо не раньше чем за 12 часов и не позже чем за 40 минут до времени отправления и только при наличии свободных мест. Это бесплатная услуга без дополнительных сборов, ее можно получить на стойке регистрации или по телефону call-центра.

Тариф на данный момент предусмотрен только на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, для стыковочных схема не сработает. В среднем стоит он чуть дороже тарифа "Лайт". Для сравнения: билет из Москвы в Санкт-Петербург по нему на 5 июня обойдется от 3 579 рублей, "Шаттл" – на 630 рублей дороже, 4 209 рубля. Однако новый тариф, как и "Лайт", не предусматривает бесплатного провоза багажа – только ручная кладь до 10 килограммов и не более 120 сантиметров в трех измерениях.

На поезде

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Самым популярным способом добраться до Санкт-Петербурга среди туристов по-прежнему остается поезд. Обычный идет от 8 до 10 часов (есть много ночных, что удобно) и стоит в среднем от 2 200 рублей за плацкарт в одну сторону (цены на июнь 2024 года). В них также есть сидячие места – от 1 200 рублей, но этот вариант не для слабаков.

Самый быстрый поезд – "Сапсан", он идет около четырех часов и стоит в среднем от 4 000 рублей (также цены на июнь), не в туристический сезон можно уехать дешевле – примерно от 2 400 в одну сторону.

Чуть быстрее обычного поезда, но медленнее "Сапсана" ходит "Ласточка". Она отправляется в Северную столицу три раза в день и стоит от 1 700 рублей (времени в пути – от 5,5 до 7 часов, места только сидячие). Стоит обращать внимание и на вокзал отправления: это может быть не только Ленинградский, но и Курский, Киевский или Восточный.

На автобусе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Автобус всегда считался самым бюджетным способом добраться до Санкт-Петербурга, но сегодня цены на него вполне соразмерны поезду. Дорога в одну сторону обойдется от 1 600 рублей, в пути – 9–10 часов, а большинство рейсов ночные.

Единственный утренний автобус отправляется в 09:30 с автовокзала в Саларьево и стоит уже от 2 300 рублей. Ночью же в Питер можно уехать с автовокзалов "Северные ворота", "Южные ворота", "Центральный" и со станции "Котельники".

На авто

Доехать до Санкт-Петербурга можно на машине. Есть две трассы – бесплатная М10 и платная М11. Трасса М10 длиной в 664 километра идет через Клин, Вышний Волочек, Тверь, Торжок и Великий Новгород. С учетом ограничения скорости в населенных пунктах это расстояние без остановок обычно проезжают за 10–11 часов. На бензин Аи-92 владелец автомобиля с расходом примерно в восемь литров на 100 километров потратит примерно 2 700 рублей в одну сторону.

Трасса М11 длиной в 669 километров проходит в объезд населенных пунктов, и дорога по ней будет быстрее – около 6–7 часов. Проезд из Москвы в Санкт-Петербург полностью по платной дороге обойдется от 3 700 рублей в будние дни за легковой автомобиль (стоимость можно рассчитать на калькуляторе на официальном сайте). По выходным — от 3 900, но с транспондером выйдет дешевле. Плюс расходы на бензин – от 2 800 рублей на Аи-92 для машины с расходом в восемь литров на 100 километров.