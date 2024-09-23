Тематическая "Тройка" появилась в Москве в честь юбилея авиакомпании "Россия"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь 90-летия авиакомпании "Россия", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Авиакомпании "Россия" 90 лет! В честь юбилея мы выпустили тематическую "Тройку", – говорится в сообщении.

Карту украшает рисунок с самолетом и графическим элементом в виде трех лошадей, которые перекликаются с основным изображением на карте "Тройка".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что приобрести тематические карты можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метро.

Ранее москвичам представили тематическую "Тройку" в честь проекта "Искусство в метро", запущенного совместно с объединением "Выставочные залы Москвы". Сам проект вызвал большой интерес со стороны горожан и гостей столицы.

Между тем купить абонемент на "Тройку" стало намного удобнее – его можно приобрести в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Абонемент можно будет приобрести на 60 поездок; "ТАТ" на 30, 90 и 365 дней; "Автобус" на 30 дней для поездок между зонами А и Б, а также "Единый" для поездок в зонах "Центральная" и "Пригород".

