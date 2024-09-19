Сергей Собянин: более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 29,8 миллиона карт москвича выпустили за 23 прошедших года, рассказал Сергей Собянин.

"Это один из важнейших социальных проектов столицы. Карта давно стала универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что ее могут получить как ученики и студенты, так и пенсионеры, люди с инвалидностью, члены многодетных семей и другие льготные категории горожан.

Карта помогает оформлять бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, записываться в больницу, бесплатно посещать музеи по программе "Музеи – детям", получать скидки на услуги и товары.

Собянин уточнил, что с 2022 года карту оформляют только в онлайн-режиме через портал mos.ru. Также в текущем году для москвичей стал доступен сервис по проверке статуса карты, заключил он.

Ранее новую тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве в честь проекта "Искусство в метро". Сам проект вызвал большой интерес со стороны москвичей и гостей города. Купить лимитированную карту можно как на сайте сувенирного магазина столичного метро, так и во флагманских точках на "Трубной" и "Маяковской".

