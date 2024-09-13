Купить абонемент на "Тройку" стало возможно в приложении "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появилась возможность приобрести абонемент на "Тройку", сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"У пассажиров появился еще один удобный способ покупки абонемента на карту "Тройка". Для активации приобретенного билета достаточно приложить карту на любом турникете метро или МЦК", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметив, что в столице постоянно совершенствуется билетная система.

Абонемент можно будет приобрести на 60 поездок; "ТАТ" на 30, 90 и 365 дней; "Автобус" на 30 дней для поездок между зонами А и Б, а также "Единый" для поездок в зонах "Центральная" и "Пригород".

Владельцы Android с NFC могут активировать онлайн-пополнение в приложении "Метро Москвы", а пользователи других смартфонов – на любом турникете метро и МЦК.

Между тем жители столицы уже свыше 2,5 миллиона раз активировали баланс "Тройки" и карты москвича на турникетах. Такая возможность появилась у москвичей в мае.

Раньше пассажирам приходилось прикладывать карту к желтыми терминалам. Теперь билет записывается сразу в момент оплаты.