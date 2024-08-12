Оплата проезда по биометрии станет доступна еще на восьми станциях МЦД-4

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Оборудование для оплаты проезда по биометрии начали устанавливать еще на восьми станциях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В скором времени пассажиры смогут воспользоваться такой оплатой на станциях Нижегородская, Белорусская, Москва-Сити, Кутузовская, Поклонная, Минская, Аминьевская и Курская.

На сегодняшний день по биометрии можно попасть на четыре станции МЦД. Турникеты, где доступен этот способ оплаты, обозначены специальными стикерами. Для валидации на выход необходимо приложить ту же карту, которая привязана к сервису. Подключиться к оплате по биометрии можно в приложении "Метро Москвы".

"Мы планируем до конца года оборудовать все станции МЦД-4 системой оплаты по биометрии. Этот способ особенно удобен для жителей Подмосковья при комбинированных поездках с пересадками. Безопасность сервиса обеспечена на банковском уровне, все данные пользователей зашифрованы", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем по итогам первой половины 2024 года приложением "Метро Москвы" воспользовались 4,3 миллиона человек. Это число на 20% превышает прошлогодний показатель того же периода.

С помощью приложения пассажиры метро могут пополнить "Тройку" за несколько секунд из любого места. У пользователей также есть возможность перенести баланс в случае потери карты, выпустить виртуальную "Тройку" и подключиться к оплате по биометрии.

