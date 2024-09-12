Более 120 млн раз пассажиры транспорта Москвы оплатили проезд с помощью биометрии

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 120 миллионов раз пассажиры столичного транспорта оплатили проезд с помощью биометрии. Об этом в телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Всего в системе биометрии зарегистрированы более 370 тысяч человек. Каждый будний день ей пользуются порядка 150 тысяч раз. Платежный сервис работает на более тысячи турникетах.

Ликсутов назвал биометрию самым удобным способом оплаты. Он доступен на всех станциях метро, МЦК, "Аэроэкспрессе" и регулярном речном транспорте. В этом году началось подключение системы на турникетах МЦД, также планируется запустить в наземном городском транспорте.

"Оплата по биометрии – российская разработка с банковским уровнем защиты, все данные зашифрованы", – добавил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что тестирование возможности посадки на поезд при помощи биометрии на вокзалах и станциях начнется в России. В Центре биометрических технологий уточнили, что специалисты организации совместно с партнерами уже завершили этап лабораторных испытаний. Окончание всех проверок ожидается к концу этого года.