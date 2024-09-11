11 сентября, 17:37Транспорт
Тестирование посадки на поезд при помощи биометрии начнется в РФ в сентябре
Фото: depositphotos/petrovv
Тестирование возможности посадки на поезд при помощи биометрии на вокзалах и станциях начнется в РФ в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы.
В организации уточнили, что специалисты ЦБТ совместно с партнерами уже завершили этап лабораторных испытаний. При этом окончание всех проверок ожидается к концу текущего года.
По данным Минтранса РФ, ведомство уже внесло на рассмотрение проект, предусматривающий возможность посадки на поезда, а также приобретение железнодорожных билетов по биометрии, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте подчеркивается, что его действие будет распространяться на перевозчиков, владельцев инфраструктуры и пассажиров из числа инвалидов.
При этом реализация проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий при реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Между тем оборудование для оплаты проезда по биометрии начали устанавливать еще на восьми станциях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В скором времени пассажиры смогут воспользоваться такой оплатой на станциях Нижегородская, Белорусская, Москва-Сити, Кутузовская, Поклонная, Минская, Аминьевская и Курская.
На сегодняшний день по биометрии можно попасть на четыре станции МЦД – Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково. Турникеты, где доступен этот способ оплаты, обозначены специальными стикерами.
Оборудование для оплаты по биометрии начали устанавливать еще на 8 станциях D4