Стоимость проезда на речном электротранспорте Москвы изменится с 1 сентября

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте Москвы изменится с 1 сентября 2024 года, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, стоимость одной поездки в сезон речной навигации с 1 мая по 30 сентября составит 300 рублей по будням и 450 рублей в выходные дни по карте "Тройка", а также 350 и 500 рублей – по банковской карте и СБП. Стоимость проезда по биометрии составит 200 и 350 рублей соответственно. Для владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней цены останутся такими же.

"Такая корректировка тарифов позволяет нам равномерно распределить пассажиропоток и делать ваши поездки по Москве-реке еще комфортнее", – уточнили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве продолжает развиваться самый инновационный транспорт. В 2025 году в столице появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов. По словам градоначальника, к 2030 году в Москве должны быть запущены еще около 5 маршрутов, а также несколько десятков судов и причалов.

