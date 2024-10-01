Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Театру сатиры исполняется 100 лет. К юбилею город обновил его здание на Триумфальной площади, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



В этом столичном театре служили такие артисты, как Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева и прочие известные актеры, напомнил мэр. За 100 лет работы театра труппа представила зрителям более 400 постановок. При этом в новом сезоне публика сможет увидеть премьеры 8 спектаклей.



В преддверии столетия конструкцию главного фасада театра сделали более современной и функциональной, сохранив при этом его привычный облик. Так, на здании был установлен медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет.



Кроме того, специалисты привели в порядок купол театра. Так, его металлическое покрытие было заменено на терракотовое. На крыше и куполе были установлены средства обогрева, которые не позволят скапливаться снегу. В здании также были заменены окна и обновлена входная группа.



Вместе с тем на фасаде установили архитектурно-художественную подсветку. Для ее создания использовались более 130 светильников и 500 метров неоновой ленты. В 2024 году также было завершено благоустройство прилегающего к театру сада "Аквариум", который расположен на Большой Садовой улице.

Собянин рассказал, что в ходе ремонта специалисты привели в порядок не только решетку и ворота, но и установили новые светильники, стилизованные под старые газовые лампы. Кроме того, они убрали свыше 4 тысяч метров воздушных кабельных линий, установили новые лайтбоксы для афиш, заменили бетонную плитку на променаде на гранит, а также замостили плиткой дорожку вдоль забора у Военно-политической академии.