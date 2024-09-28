Собянин: 30 объектов культурного наследия отреставрированы с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всего с 2020 года благодаря городской субсидии в Москве отреставрировали 30 жилых домов – объектов культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом году в порядок приведут еще 14 таких зданий.

"Город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", – написал мэр столицы.

Одним из них является дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке, который построили в 1935 году. Его автором стал архитектор Алексей Щусев. Все элементы здания выполнены уникальным стилем.

Кроме того, в Москве завершается реставрация "Дома Варваринского акционерного общества домовладельцев" на Остоженке. Здание в стиле поздней эклектики было возведено в 1901–1905-х годах. Особое внимание специалисты уделили восстановлению архитектурного декора на фасаде и реставрации парадных подъездов.

"С помощью лазерного сканирования создается точная модель здания, до мельчайших подробностей отражающая его состояние. Изучаются архивы и фото. Привлекаются все необходимые специалисты, включая мастеров по дереву", – добавил Собянин.

Ранее специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Работы начались в 2020 году, когда у здания сменился собственник. Все работы провели за счет нового владельца, за которым следили специалисты. Сначала он получил разрешение на разработку проекта реставрации, потом ему одобрили противоаварийные работы.

